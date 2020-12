VIDEO - Come difendersi dalle notizie false? (Di lunedì 30 novembre 2020) ... possiamo semplicemente prendere un passo che è il più semplice in assoluto quello che richiede zero sforzo, non inoltrare, se leggo una notizia e non la inoltro ho fatto esattamente la stessa cosa ... Leggi su diregiovani (Di lunedì 30 novembre 2020) ... possiamo semplicemente prendere un passo che è il più semplice in assoluto quello che richiede zero sforzo, non inoltrare, se leggo una notizia e non la inoltro ho fatto esattamente la stessa cosa ...

AMorelliMilano : Delirio immigrazionista della #Boldrini e se non la pensate come lei è perché siete 'arretrati culturalmente' (asco… - chetempochefa : “La cosa più importante è capire che la sanità, cioè la medicina, il curare le persone, come dovere preciso dello S… - OfficialASRoma : 'Maradona gioca. E bene come sempre' - Sweettaeta : C'è una ragazza del gruppo f/b compr0 vend0 che mi sta vendendo una pc che io non ho chiesto ma lei continua col ma… - silviasplash : RT @anarcomico: Come Camaleonte Cambiamo Colore per sopravvivere. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Come Come te nessuno mai: la Sicilia emoziona sempre, anche in un video di "soli" 3 minuti Balarm.it WhatsApp: ecco come usarlo contro il COVID-19 e le ''fake'' news

Arriva dall'AUSL della Toscana l'idea di utilizzare WhatsApp per sperimentare per la prima volta in Italia un assistente virtuale che permetta di scovare la disinformazione sul COVID-19 e sulle ''fals ...

Vodafone Happy Christmas: valanga di regali e 2 mesi di TUTTO illimitato. Ecco come averli

Arriva la classica offerta di Natale di Vodafone che permette agli utenti di passare 2 mesi in compagnia di chiamate, SMS e Giga completamente illimitati senza intaccare la propria offerta classica. E ...

Arriva dall'AUSL della Toscana l'idea di utilizzare WhatsApp per sperimentare per la prima volta in Italia un assistente virtuale che permetta di scovare la disinformazione sul COVID-19 e sulle ''fals ...Arriva la classica offerta di Natale di Vodafone che permette agli utenti di passare 2 mesi in compagnia di chiamate, SMS e Giga completamente illimitati senza intaccare la propria offerta classica. E ...