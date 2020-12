Viaggio nei retroscena del film: Lo Hobbit (Di lunedì 30 novembre 2020) Per la regia di Peter Jackson, Lo Hobbit: la battaglia delle cinque armate è l’ultimo film della nuova trilogia e sesto dell’esalogia cinematografica del mondo creato da J.R.R. Tolkien. La saga de Lo Hobbit si pone in ordine cronologico come prequel dei film de Il Signore degli Anelli. Ambientati sessant’anni prima le vicende dell’anello, i film narrano del Viaggio avventuroso intrapreso dal giovane Bilbo Beggins (Martin Freeman). L’Hobbit, su richiesta di Gandalf (Ian McKellen), aiuterà i nani capeggiati da Re Thorin (Richard Armitage) a riconquistare la loro Erebor caduta in mano al malvagio drago Smaug (Benedit Cumberbatch). Ricordiamo che il racconto omonimo di J.R.R. Tolkien al quale Peter Jackson ha fatto riferimento è di genere juvenile fantasy. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Per la regia di Peter Jackson, Lo: la battaglia delle cinque armate è l’ultimodella nuova trilogia e sesto dell’esalogia cinematografica del mondo creato da J.R.R. Tolkien. La saga de Losi pone in ordine cronologico come prequel deide Il Signore degli Anelli. Ambientati sessant’anni prima le vicende dell’anello, inarrano delavventuroso intrapreso dal giovane Bilbo Beggins (Martin Freeman). L’, su richiesta di Gandalf (Ian McKellen), aiuterà i nani capeggiati da Re Thorin (Richard Armitage) a riconquistare la loro Erebor caduta in mano al malvagio drago Smaug (Benedit Cumberbatch). Ricordiamo che il racconto omonimo di J.R.R. Tolkien al quale Peter Jackson ha fatto riferimento è di genere juvenile fantasy. È ...

