Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 19 | 15

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 19:05 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA IL TRAFFICO E’ ANCORA CONGESTIONATO TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SI MANTIENE COMPLICATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA, ANCHE QUI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO. CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA, QUI COMLICI LE DIFFICOLTÀ1 DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO PER L’INCIDENTE IN INTERNA. E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DELLA SCAFA TRA VIA MONGOLFIER E VIA MARCHETTI, LA STRADA RICORDIAMO ERA CHIUSA DA DIVERSI GIORNI PER LA FUORIUSCUTA DI ...