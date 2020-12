Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 18:05 GIUSEPPPE CUTRUPI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE DIFFICILE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, LA CIRCONE E’ INTENSA SULL’INTERO ANELLO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO: IN INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LAUENTINA E VIA DEL MARE; RESTANDO IN INTERNA , MA NELLA ZONA NORD DEL RACCORDO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA, E PRENESTINA, CON MAGGIORI DIFFI COLTÀ DI CIRCONE TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA. IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. SI MANTIENE INTENSA LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA DA FIORENRINI AL RACCORDO IN USCITA DALLA ...