Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 15 | 30

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 15:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROBLEMI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE AVEVNUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA CASILINA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VIA DELLA SCAFA TRA VIA MONGOLFIER E VIA MARCHETTI, LA STRADA RICORDIAMO ERA CHIUSA DA DIVERSI GIORNI PER LA FUORIUSCUTA DI GAS. RESTA TUTTAVIA L’INTERDIZIONE AL TRAFFICO PER I MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCNESORI, RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CASTRO ...