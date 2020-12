Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VI FLAMINIA CODE PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONEIN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA LA NOMENTANA BIS E VI VALLE DEI CORSI NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO IN VIA NOMENTANA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE TRA VIA PALOMBARESE E COLLEVERDE IN DIREZIONE FONTENUOVA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. ...