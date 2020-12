Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA PRENESTINA ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CAMPOLEONE, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA LA PROVINCIALE PALOMBARESE E VIA MONTE CERVIALTO IN DIREZIONE TOR LUPARA MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE SI STA IN CODA IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATALE FLAMINIA PER LAVORI LUNGHE CODE ALTEZZA CASTELNUOVO DI ...