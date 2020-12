Via libera del Governo al quarto decreto ristori. Maxi-moratoria fiscale e nuovi aiuti per lavoratori e imprese (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato a tarda notte il quarto decreto ristori. Il decreto-legge, come i precedenti, introduce ulteriori misure urgenti a sostegno di lavoratori e imprese danneggiate dalle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia. Il testo, fa sapere in una nota Palazzo Chigi, “interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso”. “Il decreto ristori Quater – scrive su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Prosegue ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato a tarda notte il. Il-legge, come i precedenti, introduce ulteriori misure urgenti a sostegno didanneggiate dalle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia. Il testo, fa sapere in una nota Palazzo Chigi, “interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso”. “IlQuater – scrive su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Prosegue ...

