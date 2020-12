Verso il nuovo Dpcm | Regioni discutono le richieste dei governatori Zingaretti | “Riaprire tutto? Diabolico ripetere errore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Errare è umano perseverare è“. Mentre la conferenza delleè riunita per discutere le proposte deiin vista delche sarà varato entro il 3 dicembre, uno di loro – che è anche segretario del Partito democratico – interviene per invitare alla cautela. “A chi dice ‘riapriamo’ rispondo ‘errare è umano perseverare è’. E mi riferisco ai prossimi provvedimenti che dovrà emanare il Governo tra pochi giorni”, scrive su facebook Nicola. Il presidente della Regione Lazio e numero uno del Pd ricorda ai colleghi che “solo a novembre in Italia ci sono state oltre 16000 vittime del Covid. Ora la curva sta calando solo grazie alle regole di contenimento e ai comportamenti delle persone. Un’altra ...