Verona, nota ufficiale per prendere le distanze da Cossato

Dopo i commenti e gli insulti rilasciati sui social da Michele Cossato, il Verona ha pubblicato una nota ufficiale per distanziarsi. Il Verona ha pubblicato una nota ufficiale con cui ha preso le distanze dai commenti e gli insulti rilasciati sui social da Michele Cossato nei confronti del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi. LA nota DEL CLUB – «In merito a quanto apparso su web e social, Hellas Verona FC precisa che Michele Cossato non è un tesserato, né un dirigente dello scrivente Club e non è mai stato incaricato ufficialmente di rappresentare Hellas Verona FC».

L’ex attaccante gialloblù attacca il giornalista de La Repubblica, l’Hellas cerca di starne fuori Che tra Paolo Berizzi e Verona non scorra buon sangue è cosa nota, e oggi questo capitolo si è arricch ...

