Ventun' anni fa usciva "…Squérez?", il disco di debutto dei Lùnapop segnando la storia di un'intera geenrazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Esattamente 21 anni fa, il 30 novembre 1999, usciva "…Squérez?", il disco di debutto dei Lùnapop di Cesare Cremonini, tra i primi dieci album di tutti i tempi in Italia e riconosciuto da F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale italiana) come il disco d'esordio di una band italiana più venduto di sempre. L'album è stato saldamente al 1° posto della classifica italiana per 13 settimane consecutive (118 sono invece le settimane di permanenza nella classifica generale) entrando quindi nella Top5 dei dischi rimasti più a lungo in vetta. Da "…Squérez?" sono stati tratti singoli come "50 special", "Un giorno migliore", "Qualcosa di grande", canzoni entrate nel patrimonio della musica italiana e che oggi, dopo 20 anni, sono ancora amate e cantate dal pubblico di tutte ...

