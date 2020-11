Vanity Stage | «Quanti no hai detto per dire sì a te stessa?»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ci vuole Perfidia per essere se stesse, raggiungere gli obiettivi prefissati, toccare con mano desideri e ambizioni. Una Perfidia che si libera dalle comuni connotazioni negative per vestirsi di grinta, forza, determinazione, gli alleati vincenti per superare gli ostacoli della vita e non perdere di vista le proprie aspirazioni.