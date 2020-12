Vaccino per Covid-19, Moderna chiede autorizzazione in Usa e Ue. Casa Bianca: possibile somministrazione prima di Natale (Di lunedì 30 novembre 2020) La società farmaceutica americana Moderna presenterà oggi la richiesta di autorizzazione per il suo Vaccino contro il Covid-19 negli Stati Uniti e in Europa, dopo che i test di fase 3 hanno rivelato un'efficacia del 94,1%, e perfino del 100% nei casi più gravi. "Moderna prevede oggi di richiedere un'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) alla Food and Drugs Administration", ha dichiarato la stessa azienda in una nota. La società Usa, secondo quanto riferito, chiederà inoltre "un'autorizzazione condizionale all'immissione in commercio" all'Agenzia europea per i farmaci (Ema). La società americana Moderna prevede di avere entro il 2020 la disponibilità negli Stati Uniti di circa 20 milioni di dosi del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) La società farmaceutica americanapresenterà oggi la richiesta diper il suocontro il-19 negli Stati Uniti e in Europa, dopo che i test di fase 3 hanno rivelato un'efficacia del 94,1%, e perfino del 100% nei casi più gravi. "prevede oggi di rire un'all'uso di emergenza (Eua) alla Food and Drugs Administration", ha dichiarato la stessa azienda in una nota. La società Usa, secondo quanto riferito,rà inoltre "un'condizionale all'immissione in commercio" all'Agenzia europea per i farmaci (Ema). La società americanaprevede di avere entro il 2020 la disponibilità negli Stati Uniti di circa 20 milioni di dosi del ...

