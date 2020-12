Vaccino, Moderna chiede l’autorizzazione all’uso di emergenza. In viaggio verso gli Usa le prime dosi Pfizer (Di lunedì 30 novembre 2020) La casa farmaceutica statunitense Moderna prova ad accelerare. Già oggi, lunedì 30 novembre, chiederà all’FDA, l’agenzia americana per i medicinali, un’approvazione di emergenza per l’uso del Vaccino anti Covid19. Secondo l’amministratore delegato Stéphane Bancel, se non ci dovessero essere intoppi nella richiesta, le prime iniezioni potrebbero essere effettuate già il 21 dicembre. Una decisione presa dopo che gli ultimi risultati hanno dimostrato un’efficacia del Vaccino pari al 94,1%. Un 100% è stato invece registrato per i casi più gravi, ha reso noto nelle ultime ore l’azienda. Coronavirus, Moderna versus Pfizer: i due vaccini (che fanno sperare il mondo) a confronto November 30, 2020 Bancel ha inoltre dichiarato che l’azienda è «sulla ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) La casa farmaceutica statunitenseprova ad accelerare. Già oggi, lunedì 30 novembre,rà all’FDA, l’agenzia americana per i medicinali, un’approvazione diper l’uso delanti Covid19. Secondo l’amministratore delegato Stéphane Bancel, se non ci dovessero essere intoppi nella richiesta, leiniezioni potrebbero essere effettuate già il 21 dicembre. Una decisione presa dopo che gli ultimi risultati hanno dimostrato un’efficacia delpari al 94,1%. Un 100% è stato invece registrato per i casi più gravi, ha reso noto nelle ultime ore l’azienda. Coronavirus,versus: i due vaccini (che fanno sperare il mondo) a confronto November 30, 2020 Bancel ha inoltre dichiarato che l’azienda è «sulla ...

