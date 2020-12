Vaccino | Moderna chiede l’autorizzazione all’uso di emergenza anche all’EMA In viaggio verso gli Usa le prime dosi Pfizer

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) La casa farmaceutica statunitenseprova ad accelerare. Già oggi, lunedì 30 novembre,rà all’FDA, l’agenzia americana per i medicinali, un’approvazione diper l’uso delanti Covid19. Secondo l’amministratore delegato Stéphane Bancel, se non ci dovessero essere intoppi nella richiesta, leiniezioni potrebbero essere effettuate già il 21 dicembre. Una decisione presa dopo che gli ultimi risultati hanno dimostrato un’efficacia delpari al 94,1%. Un 100% è stato invece registrato per i casi più gravi, ha reso noto nelle ultime ore l’azienda. La stessa richiesta sarà presentata oggiall’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Coronavirus,versus: i due vaccini (che fanno ...