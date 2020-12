Vaccino, l’Italia rischia di partire in ritardo: tutte le incognite nella distribuzione (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre i colossi del farmaco contano i guadagni miliardari che i vaccini annunciati nelle scorse settimane stanno già portando, sulla base di accordi vantaggiosissimi stipulati con i governi di tutto il mondo e tenuti saggiamente segreti, a ronzare per le teste degli italiani c’è il solito interrogativo, obbligatorio da quando al governo ci sono Conte e i suoi impeccabili ministri: ma l’Italia si farà trovare pronta nella corsa alla vaccinazione? La paura di eventuali ritardi c’è, come già denunciato dalle aziende del settore. E così rischiamo di pagare un prezzo altissimo, l’ennesimo, per l’incapacità di chi ci governa. Al momento, l’Italia ha ordinato molte più dosi di Vaccino di quelle necessarie, per la precisione 200 milioni per 100 milioni di persone. Un po’ per paura che le prime vaccinazioni ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre i colossi del farmaco contano i guadagni miliardari che i vaccini annunciati nelle scorse settimane stanno già portando, sulla base di accordi vantaggiosissimi stipulati con i governi di tutto il mondo e tenuti saggiamente segreti, a ronzare per le teste degli italiani c’è il solito interrogativo, obbligatorio da quando al governo ci sono Conte e i suoi impeccabili ministri: masi farà trovare prontacorsa alla vaccinazione? La paura di eventuali ritardi c’è, come già denunciato dalle aziende del settore. E cosìmo di pagare un prezzo altissimo, l’ennesimo, per l’incapacità di chi ci governa. Al momento,ha ordinato molte più dosi didi quelle necessarie, per la precisione 200 milioni per 100 milioni di persone. Un po’ per paura che le prime vaccinazioni ...

