Vaccino Covid, Moderna: «Efficace al 94,1% e al 100% per casi gravi». Oggi richiesta autorizzazione a Usa e Europa (Di lunedì 30 novembre 2020) È Efficace al 94,1% contro il Covid e al 100% nei casi severi il candidato Vaccino dell'azienda Usa Moderna. Lo rende noto l'azienda, annunciando i risultati dei test di fase 3 su 196... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 novembre 2020) Èal 94,1% contro ile alneiseveri il candidatodell'azienda Usa. Lo rende noto l'azienda, annunciando i risultati dei test di fase 3 su 196...

RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - matteorenzi : Per distribuire il vaccino ci vuole l’esercito, non Arcuri #Renzi #Covid - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid Moderna, pubblicati i dati: “Efficacia nei casi severi al 100%”. Chiesta autorizzazione all’uso in Usa e… - Marcell78225090 : RT @FQLive: #Ultimora Moderna: 'Vaccino anti Covid efficace al 94,1%, il dato sale al 100% contro casi severi' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid HTTP/1.1 Server Too Busy