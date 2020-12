Vaccino Covid Moderna: "Efficace al 94,1%, al 100% nei casi gravi" (Di lunedì 30 novembre 2020) Buone notizie sul fronte Vaccino anti Covid . Dopo che i risultati dei test hanno dato un' efficacia stimata al 94,1% , addirittura del 100% nella prevenzione dei casi più gravi, l'azienda americana ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Buone notizie sul fronteanti. Dopo che i risultati dei test hanno dato un' efficacia stimata al 94,1% , addirittura delnella prevenzione deipiù, l'azienda americana ...

RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - rtl1025 : ?? Entro il 2020, l'azienda #Moderna prevede di avere la disponibilità di circa 20 milioni di dosi del vaccino anti… - UNDMofficial : New post: Locatelli Natale: “Come regalo avremo due vaccini” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid HTTP/1.1 Server Too Busy