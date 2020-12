Vaccino Covid, Moderna chiede l’autorizzazione: ‘Efficace al 100% nei casi gravi’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Vaccino dell’azienda USA Moderna contro il Covid-19 è risultato efficace al 94,1% e al 100% per i casi più gravi: i risultati della fase 3 su 196 casi affetti da Covid-19 sono stati finalmente resi noti dall’azienda stessa. Oggi, 30 novembre, Moderna farà richiesta per essere autorizzata all’uso del Vaccino per l’uso di emergenza alla Food and Drug Administration. Le parole di Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, sono state molto incoraggianti. Questo ha infatti dichiarato che “questa analisi positiva conferma la capacità del nostro Vaccino di prevenire Covid-19 con un’efficacia del 94,1% e, soprattutto, la capacità di prevenire le forme gravi.” Si crede che questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildell’azienda USAcontro il-19 è risultato efficace al 94,1% e alper ipiù gravi: i risultati della fase 3 su 196affetti da-19 sono stati finalmente resi noti dall’azienda stessa. Oggi, 30 novembre,farà richiesta per essere autorizzata all’uso delper l’uso di emergenza alla Food and Drug Administration. Le parole di Stephane Bancel, amministratore delegato di, sono state molto incoraggianti. Questo ha infatti dichiarato che “questa analisi positiva conferma la capacità del nostrodi prevenire-19 con un’efficacia del 94,1% e, soprattutto, la capacità di prevenire le forme gravi.” Si crede che questo ...

