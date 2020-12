Vaccino Covid, l’Ue firma un quinto contratto con la tedesca CureVac. Salgono a 2 miliardi le dosi assicurate all’Europa (Di lunedì 30 novembre 2020) «E 5!». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen segna su Twitter un’altra spunta verde nella corsa al Vaccino anti Covid-19. La notizia ufficiale è quella della firma del quinto contratto per la fornitura delle dosi della futura formula anti virus, stavolta con l’azienda farmaceutica tedesca CureVac. «Gli europei saranno in grado di ottenere le dosi, una volta che avranno dimostrato di essere sicure ed efficaci, si spera entro la fine dell’anno», ha twittato von der Leyen nell’annuncio social. Con l’ultima firma, sale ufficialmente a 2 miliardi il numero di dosi di vaccini di cui l’Unione Europea si è assicurata la fornitura, per 5 contratti conclusi in tutto. ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) «E 5!». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen segna su Twitter un’altra spunta verde nella corsa alanti-19. La notizia ufficiale è quella delladelper la fornitura delledella futura formula anti virus, stavolta con l’azienda farmaceutica. «Gli europei saranno in grado di ottenere le, una volta che avranno dimostrato di essere sicure ed efficaci, si spera entro la fine dell’anno», ha twittato von der Leyen nell’annuncio social. Con l’ultima, sale ufficialmente a 2il numero didi vaccini di cui l’Unione Europea si è assicurata la fornitura, per 5 contratti conclusi in tutto. ...

