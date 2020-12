Vaccino anti-Covid, ottime notizie: “Potremmo avere un regalo di Natale” (Di lunedì 30 novembre 2020) Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha espresso considerazioni ottimistiche sulle teppistiche di inizio della campagna vaccinale anti-Covid. Locatelli ha infatti chiarito come si stia puntando su due vaccini in particolare e sul fatto di voler rassicurare i cittadini sul fatto che le autorità sarebbero preparate ed organizzate in vista di una campagna vaccinale di massa che potrebbe rivelarsi la risposta più forte e aggressiva al Sars-Cov-2. Due vaccini sotto l’albero: Pfizer e Moderna Sotto l’albero potremmo trovarci proprio loro: i due vaccini a m-Rna che nelle ultime settimane sono stati definiti i più promettenti tra quelli giunti alla fase 3 di sperimentazione, Pfizer e Moderna. “Potremmo avere come regalo di Natale l’approvazione dei primi 2 vaccini“, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha espresso considerazioni ottimistiche sulle teppistiche di inizio della campagna vaccinale. Locatelli ha infatti chiarito come si stia puntando su due vaccini in particolare e sul fatto di voler rassicurare i cittadini sul fatto che le autorità sarebbero preparate ed organizzate in vista di una campagna vaccinale di massa che potrebbe rivelarsi la risposta più forte e aggressiva al Sars-Cov-2. Due vaccini sotto l’albero: Pfizer e Moderna Sotto l’albero potremmo trovarci proprio loro: i due vaccini a m-Rna che nelle ultime settimane sono stati definiti i più promettenti tra quelli giunti alla fase 3 di sperimentazione, Pfizer e Moderna.comedi Natale l’approvazione dei primi 2 vaccini“, ...

