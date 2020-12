Vaccino anti Covid, Moderna: 'Efficace al 100% in casi gravi' (Di lunedì 30 novembre 2020) Martina Piumatti Moderna, terminata la fase 3 del Vaccino, annuncia un'efficacia del 100% nelle forme gravi. Richiesta oggi alla Fda l'autorizzazione all'uso Un altro passo avanti nella corsa al Vaccino anti Covid per il candidato di Moderna. Dopo aver dichiarato un'efficacia del 94,1%, l'antidoto dell'azienda statunitense raggiunge il 100% nelle prevenzione delle forme gravi, quelle che portano al decesso del paziente. "Il Vaccino mRNA-1273 continua ad essere generalmente ben tollerato; finora non sono stati identificati gravi problemi di sicurezza", precisano da Moderna. Lo studio Cove di fase 3, condotto in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Martina Piumatti, terminata la fase 3 del, annuncia un'efficacia delnelle forme. Richiesta oggi alla Fda l'autorizzazione all'uso Un altro passo avnella corsa alper il candidato di. Dopo aver dichiarato un'efficacia del 94,1%, l'doto dell'azienda statunitense raggiunge ilnelle prevenzione delle forme, quelle che portano al decesso del paziente. "IlmRNA-1273 continua ad essere generalmente ben tollerato; finora non sono stati identificatiproblemi di sicurezza", precisano da. Lo studio Cove di fase 3, condotto in ...

fattoquotidiano : Vaccino anti-covid, Galli difende Crisanti: “E’ stato molto travisato. Siamo tutti seccati da questa gara di annunc… - TizianaFerrario : Vaccino: no all’obbligo ma se non lo fai non puoi fare alcune cose. Che ne dite? Mi sembra un buon compromesso. Tip… - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'azienda statunitense #Moderna prevede di richiedere oggi un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata presso… - Italia_Notizie : Vaccino anti Covid, Moderna: 'Efficace al 100% in casi gravi' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti HTTP/1.1 Server Too Busy