Vaccini | Italia prepara il Piano | a che punto siamo?

(Teleborsa) – Ciò che fino a poco tempo fa era una speranza diventa sempre più una possibilità concreta. "Credo che la prossima settimana due Vaccini che usano la metodologia dell'Rna virale saranno sottoposti all'approvazione dell'Ema e che potremmo avere i primi due sieri come regalo di Natale". Lo ha detto il Presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, a Che Tempo che fa su Rai3 aggiungendo che "dal 15 gennaio potranno partire le prime somministrazioni alle categorie più esposte". I due candidati Vaccini sarebbero quello di Pfizer e di Moderna giunti allo stadio finale. Accelera l'Europa che "ha prenotato da sei case farmaceutiche 6 milioni di dosi. Tra queste ce ne sono 3 che sono nella fase più avanzata. A gennaio è possibile che si comincino ad avere in Europa le prime dose di Vaccini. E arriveranno ...

