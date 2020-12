USA, PMI Chicago scende a novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, anche se resta ancora in zona espansione. Nel mese di novembre, l’indice PMI Chicago si è attestato a 58,2 punti dai 61,1 punti del mese precedente. Il dato risulta poco sotto le attese degli analisti che erano per una discesa fino a 59 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora l’attività manifatturiera nell’area di, anche se resta ancora in zona espansione. Nel mese di, l’indice PMIsi è attestato a 58,2 punti dai 61,1 punti del mese precedente. Il dato risulta poco sotto le attese degli analisti che erano per una discesa fino a 59 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

DividendProfit : USA, PMI Chicago scende a novembre - UOAMarkets : $SPY USA Chicago PMI for Nov 58.200 vs 59.000 Est; Prior 61.100 - filippo_nesi : @Il_Vitruviano Non ha tutti i torti. La Germania è il secondo mercato di Amazon dopo gli USA. Il che non significa… - PaoloLuraschi : -Usa:PMI composito novembre -Usa:direttori agli acquisti settore terziario novembre -Usa:ISM non manifatturieri n… - PaoloLuraschi : -Eurozona:indice composito dei servizi novembre -Eurozona:direttori agli acquisti settore servizi novembre -UK:PM… -

Ultime Notizie dalla rete : USA PMI HTTP/1.1 Server Too Busy