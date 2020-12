USA, il presidente Joe Biden si frattura il piede mentre gioca con il cane (Di lunedì 30 novembre 2020) Il neoeletto presidente degli Stati Uniti d’America, mentre giocava con il proprio cane, si è fatto male. Inizialmente si sospettava fosse una semplice slogatura della caviglia, invece la tac ha mostrato la frattura del piede destro. Per due settimane, Joe Biden dovrà indossare un tutore. Il presidente Biden si fa male giocando con il cane Il neoeletto presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, di certo non pensava che giocare con Major, uno dei suoi pastori tedeschi, potesse avere conseguenze tanto spiacevoli. All’inizio, subito dopo essere la caduta, si è ipotizzato che il presidente si fosse semplicemente slogato la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Il neoelettodegli Stati Uniti d’America,va con il proprio, si è fatto male. Inizialmente si sospettava fosse una semplice slogatura della caviglia, invece la tac ha mostrato ladeldestro. Per due settimane, Joedovrà indossare un tutore. Ilsi fa malendo con ilIl neoelettodegli Stati Uniti d’America, Joe, di certo non pensava chere con Major, uno dei suoi pastori tedeschi, potesse avere conseguenze tanto spiacevoli. All’inizio, subito dopo essere la caduta, si è ipotizzato che ilsi fosse semplicemente slogato la ...

Agenzia_Ansa : #Usa, frattura del piede per #Biden: il presidente eletto è caduto mentre giocava col suo cane - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, frattura del piede per #Biden: il presidente eletto è caduto mentre giocava col suo cane - XinhuaItalia : Il presidente eletto Usa Joe Biden si è fratturato il piede giocando con il suo cane, molto probabilmente dovrà ind… - PDUmorista : Usa, Joe Biden sceglie sette donne per la comunicazione alla Casa Bianca. La prima dichiarazione è stata : 'Fa più… - ginugiola : Antenne @alelomi? Mi apprestavo a scrivere #congrats a @JoeBiden #Strategie premiali neo Presidente #USA… -

Ultime Notizie dalla rete : USA presidente Effetto Biden: il nuovo presidente Usa e le aspettative della Brianza Il Cittadino di Monza e Brianza Le elezioni americane e decisiva influenza del Covid–19

A meno di clamorose sorprese dovute ad un ribaltamento giudiziario delle consultazioni elettorali ad opera della Corte Suprema degli Stati Uniti, sempre possibili, ma ormai molto improbabili, Donald ...

ESCLUSIVA - Usa, Trump aggiungerà società cinesi Smic e Cnooc a lista nera difesa - fonti

L'amministrazione Trump è intenzionata ad aggiungere il produttore di chip cinese Smic e il produttore nazionale di petrolio e gas offshore Cnooc alla lista nera di presunte società militari cinesi, s ...

A meno di clamorose sorprese dovute ad un ribaltamento giudiziario delle consultazioni elettorali ad opera della Corte Suprema degli Stati Uniti, sempre possibili, ma ormai molto improbabili, Donald ...L'amministrazione Trump è intenzionata ad aggiungere il produttore di chip cinese Smic e il produttore nazionale di petrolio e gas offshore Cnooc alla lista nera di presunte società militari cinesi, s ...