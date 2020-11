Usa, frattura del piede per Biden (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - Nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, Joe Biden si è procurato delle microfratture al piede destro. E' quanto emerge dagli accertamenti medici. Il presidente eletto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) WASHINGTON, 30 NOV - Nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, Joesi è procurato delle microfratture aldestro. E' quanto emerge dagli accertamenti medici. Il presidente eletto ...

Agenzia_Ansa : #Usa, frattura del piede per #Biden: il presidente eletto è caduto mentre giocava col suo cane - faustomaroccia : Agenzia ANSA: Usa, frattura del piede per Biden - Ultima Ora. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, frattura del piede per #Biden: il presidente eletto è caduto mentre giocava col suo cane - BSanturbano : RT @Fantaliz837: La prossima volta andrà meglio. La prossima volta rotolerà giù dalle scale. Comunque vada questo è un uomo morto. https://… - Fantaliz837 : La prossima volta andrà meglio. La prossima volta rotolerà giù dalle scale. Comunque vada questo è un uomo morto. -

(ANSA) - WASHINGTON, 30 NOV - Nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, Joe Biden si è procurato delle microfratture al piede destro. E' quanto emerge dagli accertamenti medici. Il presidente ...

Joe Biden, nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, si è procurato delle microfratture al piede destro, secondo quanto emerge dagli accertamenti fatti. Il presidente eletto degli Stati Uniti ...

