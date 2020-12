Uomini e Donne registrazione del 27 novembre: Valentina accusa la redazione, corteggiatore con le stampelle (Di lunedì 30 novembre 2020) Venerdì 27 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota, tra cui lo sfogo di Valentina contro la redazione del programma. Armando, invece, è uscito con Lucrezia, ma i due hanno avuto un’accesa discussione. In merito al trono classico, invece, Davide ha discusso animatamente con Valeria, mentre Sophie è uscita con un corteggiatore che si è presentato con le stampelle. Gianluca, dal canto suo, ha fatto un’amara confessione a Marianna. Bufera al trono over nella registrazione del 27 novembre Nella registrazione del 27 novembre di Uomini e Donne si è partiti da ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Venerdì 27è stata effettuata una nuovadi. In tale occasione sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota, tra cui lo sfogo dicontro ladel programma. Armando, invece, è uscito con Lucrezia, ma i due hanno avuto un’accesa discussione. In merito al trono classico, invece, Davide ha discusso animatamente con Valeria, mentre Sophie è uscita con unche si è presentato con le. Gianluca, dal canto suo, ha fatto un’amara confessione a Marianna. Bufera al trono over nelladel 27Nelladel 27disi è partiti da ...

