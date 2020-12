Uomini e Donne, l’autore della sigla si sfoga dopo la sostituzione: “C’è qualcosa che mi sfugge” (Di lunedì 30 novembre 2020) All’improvviso, senza annunci né alcuna forma di preavviso, Uomini e Donne ha così detto addio al suo storico jingle. Da ben 19 anni il tema dello show risuonava ripetutamente nel corso delle trasmissioni, ad accogliere ogni volta il collegamento e la partenza delle immagini; questo fino all’ultima settimana di novembre, quando gli spettatori da casa hanno immediatamente evidenziato il cambio nella sigla dello show. Una aggiunta in postproduzione, hanno notato in molti, forse non recepita dal cast in studio; una scelta attorno alla quale persiste al momento una sorta di silenzio stampa. Agostino Penna prova a fare chiarezza sul cambio di sigla a Uomini e Donne: “Forse stanno sperimentando. Ma non me lo spiego” Per provare a fare chiarezza in merito alla drastica decisione degli autori ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) All’improvviso, senza annunci né alcuna forma di preavviso,ha così detto addio al suo storico jingle. Da ben 19 anni il tema dello show risuonava ripetutamente nel corso delle trasmissioni, ad accogliere ogni volta il collegamento e la partenza delle immagini; questo fino all’ultima settimana di novembre, quando gli spettatori da casa hanno immediatamente evidenziato il cambio nelladello show. Una aggiunta in postproduzione, hanno notato in molti, forse non recepita dal cast in studio; una scelta attorno alla quale persiste al momento una sorta di silenzio stampa. Agostino Penna prova a fare chiarezza sul cambio di: “Forse stanno sperimentando. Ma non me lo spiego” Per provare a fare chiarezza in merito alla drastica decisione degli autori ...

