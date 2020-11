Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 30 novembre: Gemma dona la ‘passerina’ a Maurizio, Valentina schifata (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Prende al via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi che ha uno share superiore al 20% a metà dicembre andrà in ferie per via delle vacanze natalizie. Ricordiamo, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la moglie di Costanzo ha applicato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo appuntamento settimanale diPrende al via una nuova settimana di programmazione di. Il popolare dating show ideato e presentato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi che ha uno share superiore al 20% a metà dicembre andrà in ferie per via delle vacanze natalizie. Ricordiamo, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la moglie di Costanzo ha applicato nuove regole per il distanziamento fisico tra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori. Il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di ...

