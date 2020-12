Università della birra aiuta la ripartenza dell'Horeca (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Labitalia) - Università della birra, centro di formazione specializzato nel canale Ho.Re.Ca. nato con l'obiettivo di migliorare la professionalità degli operatori su tutta la gestione del punto di consumo, scende in campo con una risposta concreta alla sfida che la crisi da Covid-19 ha portato al settore del fuori casa, e investe sul futuro. Lo fa offrendo 'Pronti per il cambiamento', un percorso di formazione di ampio respiro concepito per dare agli operatori del settore gli strumenti concreti per affrontare un mercato profondamente cambiato, dove innovazione, competenze e capacità gestionali faranno sempre più la differenza. In questa fase in cui i professionisti dell'Ho.Re.Ca. (dagli imprenditori ai dipendenti di bar, pizzerie, ristoranti) si trovano, infatti, ad affrontare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Labitalia) -, centro di formazione specializzato nel canale Ho.Re.Ca. nato con l'obiettivo di migliorare la professionalità degli operatori su tutta la gestione del punto di consumo, scende in campo con una risposta concreta alla sfida che la crisi da Covid-19 ha portato al settore del fuori casa, e investe sul futuro. Lo fa offrendo 'Pronti per il cambiamento', un percorso di formazione di ampio respiro concepito per dare agli operatori del settore gli strumenti concreti per affrontare un mercato profondamente cambiato, dove innovazione, competenze e capacità gestionali faranno sempre più la differenza. In questa fase in cui i professionisti'Ho.Re.Ca. (dagli imprenditori ai dipendenti di bar, pizzerie, ristoranti) si trovano, infatti, ad affrontare una ...

MuseoEgizio : Ci uniamo al dolore della comunità scientifica per la scomparsa della Professoressa Edda Bresciani affidando il suo… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino anti #Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di… - chrisanllidis : RT @coccinellabruh: stare all'università a quanto pare significa studiare tutto il giorno due materie e sentirsi comunque in colpa alla fin… - federixoxo : RT @coccinellabruh: stare all'università a quanto pare significa studiare tutto il giorno due materie e sentirsi comunque in colpa alla fin… - _Serenere__ : RT @coccinellabruh: stare all'università a quanto pare significa studiare tutto il giorno due materie e sentirsi comunque in colpa alla fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Università della HTTP/1.1 Server Too Busy