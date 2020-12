Unicredit sotto pressione. E’ incerto il futuro della Banca e del Ceo Mustier (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – E’ ancora incerto il futuro di Unicredit e del suo Ceo Jean Pierre Mustier, in vista della scadenza del mandato all’assemblea del prossimo mese di aprile. La riunione domenicale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, programmata in via informale, non ha sciolto tutti i nodi della governance, tema che potrebbe essere ripreso mercoledì, in occasione della riunione del comitato nomine, ed il giorno successivo, quando è in calendario una riunione formale del CdA. Il dibattito, ufficialmente improntato sulla stesura della nuova lista per il rinnovo del CdA, con Pier Carlo Padoan già cooptato per il ruolo di Presidente, nasconde invece scelte sostanziali e strategiche per il futuro dell’Istituto di Piazza Gae Aulenti. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – E’ ancoraildie del suo Ceo Jean Pierre, in vistascadenza del mandato all’assemblea del prossimo mese di aprile. La riunione domenicale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, programmata in via informale, non ha sciolto tutti i nodigovernance, tema che potrebbe essere ripreso mercoledì, in occasioneriunione del comitato nomine, ed il giorno successivo, quando è in calendario una riunione formale del CdA. Il dibattito, ufficialmente improntato sulla stesuranuova lista per il rinnovo del CdA, con Pier Carlo Padoan già cooptato per il ruolo di Presidente, nasconde invece scelte sostanziali e strategiche per ildell’Istituto di Piazza Gae Aulenti. ...

