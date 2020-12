Unicredit, passo indietro dell’ad Mustier: non si ricandida. “Lascerò il gruppo alla fine del mio mandato ad aprile 2021” (Di lunedì 30 novembre 2020) passo indietro di Jean Pierre Mustier: l’amministratore delegato di Unicredit ha annunciato che non si ricandiderà alla fine del mandato ad aprile 2021. Un’ipotesi che era circolata già nelle scorse ore: il manager francese arrivato alla guida nel 2016, da tempo non godrebbe più di un gradimento unanime tra i consiglieri. “Nel corso degli ultimi mesi è emerso che la strategia del Piano Team 23 e i suoi pilastri fondanti non sono più in linea con l’attuale visione del Cda”, ha detto stasera in una nota. “Di conseguenza ho preso la decisione di lasciare il gruppo alla fine del mio mandato ad aprile 2021, in modo da consentire al Consiglio di definire la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020)di Jean Pierre: l’amministratore delegato diha annunciato che non si ricandideràdelad2021. Un’ipotesi che era circolata già nelle scorse ore: il manager francese arrivatoguida nel 2016, da tempo non godrebbe più di un gradimento unanime tra i consiglieri. “Nel corso degli ultimi mesi è emerso che la strategia del Piano Team 23 e i suoi pilastri fondanti non sono più in linea con l’attuale visione del Cda”, ha detto stasera in una nota. “Di conseguenza ho preso la decisione di lasciare ildel mioad2021, in modo da consentire al Consiglio di definire la ...

mrispoli1 : Unicredit, l'ad Mustier lascia in anticipo. Mps e Padoan, cosa c'è dietro - Kuspide_SCF : Passo indietro di Mustier dopo il passo in avanti della politica (con Padoan) per affibbiare a Unicredit la zavorra… - GioP88 : Unicredit, lascia Jean Pierre Mustier: “Il piano non più in linea con la visione del cda” - infoiteconomia : Passo indietro dell'ad di Unicredit Jean Pierre Mustier - clikservernet : Unicredit, passo indietro dell’ad Mustier: non si ricandida. “Lascerò il gruppo alla fine del mio mandato ad aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit passo HTTP/1.1 Server Too Busy