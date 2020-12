UniCredit, Mustier lascia la banca Contrasti in Cda sulle strategie (Di lunedì 30 novembre 2020) Alla fine i Contrasti nel consiglio di amministrazione di UniCredit hanno portato a quello che era nell'aria. Come raccontato domenica da Affaritaliani.it, Jean Pierre Mustier lascierà il gruppo di Piazza Gae Aulenti: non è disponibile a candidarsi per il terzo mandato da amministratore delegato in occasione del rinnovo del board che avverrà in primavera. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 novembre 2020) Alla fine inel consiglio di amministrazione dihanno portato a quello che era nell'aria. Come raccontato domenica da Affaritaliani.it, Jean Pierrelascierà il gruppo di Piazza Gae Aulenti: non è disponibile a candidarsi per il terzo mandato da amministratore delegato in occasione del rinnovo del board che avverrà in primavera. Segui su affaritaliani.it

