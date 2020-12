Unicredit, l'ad Mustier lascia in anticipo: perché è un terremoto bancario italiano. E adesso? (Di lunedì 30 novembre 2020) terremoto Unicredit: lascia l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier. Il banchiere francese era in scadenza nella primavera 2021 e sarebbe stato indotto a non ricandidarsi dal suo consiglio d'amministrazione, spiega Repubblica. Decisiva la strategia delle acquisizioni perseguite negli ultimi due anni dall'ad, nonostante avesse annunciato il contrario, e in particolare la trattativa con il Tesoro su Monte dei Paschi di Siena. Il dossier era pronto a essere chiuso sulla base di un prestito da 5 miliardi di euro dal governo all'istituto bancario, un "regalino" per accollarsi la patata bollente Mps. Poi il brusco stop in Cda. Il futuro dirigenziale di Unicredit è ancora incerto: proprio in vista dell'affare Montepaschi pare vicina la nomina a presidente dell'ex ministro dell'Economia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020)l'amministratore delegato Jean Pierre. Il banchiere francese era in scadenza nella primavera 2021 e sarebbe stato indotto a non ricandidarsi dal suo consiglio d'amministrazione, spiega Repubblica. Decisiva la strategia delle acquisizioni perseguite negli ultimi due anni dall'ad, nonostante avesse annunciato il contrario, e in particolare la trattativa con il Tesoro su Monte dei Paschi di Siena. Il dossier era pronto a essere chiuso sulla base di un prestito da 5 miliardi di euro dal governo all'istituto, un "regalino" per accollarsi la patata bollente Mps. Poi il brusco stop in Cda. Il futuro dirigenziale diè ancora incerto: proprio in vista dell'affare Montepaschi pare vicina la nomina a presidente dell'ex ministro dell'Economia ...

repubblica : Passo indietro dell'ad di Unicredit Jean Pierre Mustier - Mania48Mania53 : RT @Affaritaliani: UniCredit, Il Ceo Mustier lascia la banca.Non disponibile per un altro mandato - GilbertoTCC : RT @MilanoFinanza: Unicredit, Mustier getta la spugna - OGiannino : Come sovente, non mi ci ritrovo. Fossi azionista Unicredit, tra Mustier alla guida e prendersi MPS seguendo i 'banc… - fabiospes1 : RT @afalco73: “Tra i nomi che circolano quelli di Fabio Gallia, ex capo di Bnl e di Marco Morelli, ex numero uno di Mps”. ????????????????????? h… -

