Una zuppa tipica della cucina americana in cui si utilizza il mais in scatola | ecco cosa vi occorre

Leggi su giornal

(Di lunedì 30 novembre 2020) Questa mattina, a differenza degli altri giorni in cui vi abbiamo sempre proposto piatti tipiciitaliana, abbiamo deciso di proporvi un piatto tipico, unadie patate, chiamata corn chowder. La in America viene servita veramente ovunque, specialmente nel periodo invernale, perché scalda molto, ma la si trova anche in tutti i supermercati nel reparto dei prodotti in lattina. Questa ricetta ricorda un po’ le nostre vellutate, in quanto la base brodosa viene addensata con l’utilizzo di farina, latte o altri ingredienti. L’ingrediente principale ovviamente è il, noi in questo caso andremo adre le pannocchie, per riportarvi la ricetta originale, ma si può tranquillamente ...