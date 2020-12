Una vita anticipazioni: Felipe vuole ingannare di nuovo Genoveva pur di trovare Marcia (Di lunedì 30 novembre 2020) Mauro è sempre più convinto che Genoveva e Ursula sappiano che fine ha fatto Marcia, lo scoprirà? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 1 dicembre 2020. Il nuovo mese si apre in Italia con la messa in onda della prima parte dell’episodio 1085 di Acacias 38 che ci mostra Mauro e Felipe ancora intenti a cercare di capire che cosa possa esser successo a Marcia. Anche il pubblico sa ben poco di questa storia. Sappiamo che Marcia è stata rapita ma siamo sicuri che sia ancora viva? E se Ursula avesse ordinato di ucciderla? Nel frattempo mancano poche ore alle nozze tra Felicia e Ledesma ed Emilio non sa più cosa fare per salvare sua madre da questa condanna… Vediamo le anticipazioni e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Mauro è sempre più convinto chee Ursula sappiano che fine ha fatto, lo scoprirà? Ve ne parliamo nelledi Unache ci rivelano la trama della puntata di domani 1 dicembre 2020. Ilmese si apre in Italia con la messa in onda della prima parte dell’episodio 1085 di Acacias 38 che ci mostra Mauro eancora intenti a cercare di capire che cosa possa esser successo a. Anche il pubblico sa ben poco di questa storia. Sappiamo cheè stata rapita ma siamo sicuri che sia ancora viva? E se Ursula avesse ordinato di ucciderla? Nel frattempo mancano poche ore alle nozze tra Felicia e Ledesma ed Emilio non sa più cosa fare per salvare sua madre da questa condanna… Vediamo lee ...

