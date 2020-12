Una Vita Anticipazioni 30 novembre 2020: Mauro è il nuovo nemico di Genoveva! (Di lunedì 30 novembre 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 novembre. Nelle Trame della soap in onda su Canale5 vedremo Genoveva prendere informazioni sul nuovo alleato di Felipe, l'ispettore San Emeterio. Leggi su comingsoon (Di lunedì 30 novembre 2020) Vediamo insieme cosa rivelano ledi Una, per la puntata del 30. Nelle Trame della soap in onda su Canale5 vedremo Genoveva prendere informazioni sulalleato di Felipe, l'ispettore San Emeterio.

