Una vita, anticipazioni 1 dicembre: Ramon porta buone notizie ai vicini (Di lunedì 30 novembre 2020) Una vita torna su canale 5 a partire dalle 14:10 nel pomeriggio di martedì 1 dicembre. Cosa succederà nel nuovo episodio? Scopriamolo insieme. Una buona notizia risolleverà gli animi di gran parte degli abitanti di Acacias, visto che Ramon ripartirà tra i vicini, i dividendi dell'assicurazione La Tizona. Lolita e Carmen invece, saranno ancora ai ferri corti, mentre Emilio confiderà a Cinta di voler impedire che Felicia sposi Ledesma. Proseguiranno intanto le indagini sulla sparizione di Marcia e sarà Mauro a confidare a Felipe i sui sospetti non solo su Ursula ma anche su Genoveva. Una vita, trama 1 dicembre: Mauro sospetta anche di Genoveva Una vita continua ad appassionarci con puntate ricche di suspense e colpi di scena. Nel corso del nuovo appuntamento, vedremo ...

