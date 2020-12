Una “crociera di testimonianza”: verso il futuro oltre il Covid – 19 (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella prima serata di oggi, lunedì 30 novembre 2020, da Civitavecchia è salpata la “MSC Grandiosa” verso attracchi italiani ed europei, tutti in zona “gialla“, con l’ obiettivo di navigare la speranza per un settore, quello turistico, messo in ginocchio dall’ emergenza epidemiologica da Coronavirus che, da marzo scorso alla data odierna, e per moltissimo tempo ancora, purtroppo, ha dato e dará agli addetti del comparto, e dell’ indotto, giorni, settimane e mesi non felici. L’ iniziativa di sensibilizzazione è stata ideata dalla MSC che, rivolta agli operatori delle agenzie di viaggio, merita un’ attenzione più che alta, considerato che uno dei pilastri dell’ economia del Belpaese è rappresentata dalla filiera turistica. Un sincero ringraziamento a Marzia Cicchinelli dell’ agenzia di viaggio “Vivere e viaggiare” della signora Emanuela Rondinara di Roma. Sperando che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella prima serata di oggi, lunedì 30 novembre 2020, da Civitavecchia è salpata la “MSC Grandiosa”attracchi italiani ed europei, tutti in zona “gialla“, con l’ obiettivo di navigare la speranza per un settore, quello turistico, messo in ginocchio dall’ emergenza epidemiologica da Coronavirus che, da marzo scorso alla data odierna, e per moltissimo tempo ancora, purtroppo, ha dato e dará agli addetti del comparto, e dell’ indotto, giorni, settimane e mesi non felici. L’ iniziativa di sensibilizzazione è stata ideata dalla MSC che, rivolta agli operatori delle agenzie di viaggio, merita un’ attenzione più che alta, considerato che uno dei pilastri dell’ economia del Belpaese è rappresentata dalla filiera turistica. Un sincero ringraziamento a Marzia Cicchinelli dell’ agenzia di viaggio “Vivere e viaggiare” della signora Emanuela Rondinara di Roma. Sperando che il ...

