“Una come lei…”. Gemma Galgani, l’attacco di Giorgio Manetti è senza precedenti (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre Gemma Galgani continua a avere pene d’amore a Uomini e Donne, a sorpresa si fa risentire il suo ex più celebre, Giorgio Manetti. Da anni lontano dalla trasmissione, l’ex cavaliere che da tempo è legato alla compagna Caterina tuona contro l’ex conosciuta nel dating show di Maria De Filippi sulle pagine del settimanale Nuovo. Giorgio, noto anche come “Il Gabbiano” dice di non avere gradito certe frasi spese da Gemma sul suo conto. Si riferisce a quelle dette nel corso di una lite con Tina Cipollari, che tra le altre cose a Manetti è legata da un profondo rapporto di amicizia: in quell’occasione Gemma si era detta stanca del fatto che lui continuasse a parlare di lei. (Continua dopo la foto) “Perché deve parlare di me e darmi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentrecontinua a avere pene d’amore a Uomini e Donne, a sorpresa si fa risentire il suo ex più celebre,. Da anni lontano dalla trasmissione, l’ex cavaliere che da tempo è legato alla compagna Caterina tuona contro l’ex conosciuta nel dating show di Maria De Filippi sulle pagine del settimanale Nuovo., noto anche“Il Gabbiano” dice di non avere gradito certe frasi spese dasul suo conto. Si riferisce a quelle dette nel corso di una lite con Tina Cipollari, che tra le altre cose aè legata da un profondo rapporto di amicizia: in quell’occasionesi era detta stanca del fatto che lui continuasse a parlare di lei. (Continua dopo la foto) “Perché deve parlare di me e darmi ...

borghi_claudio : Scusate @Mov5Stelle e @vitocrimi come OSATE dare l'ok a questa riforma del MES dopo aver scritto questo?… - FiorellaMannoia : Una donna, una giovane avvocata,muore di Covid, ma il giornalista si premura di dipingerla'come una moglie innamora… - stanzaselvaggia : Ieri sera a @OttoemezzoTW l’assessora leghista Claudia Terza ha detto che c’è una delibera della regione Lombardia… - duesenzatre1 : RT @Erianna171: quando sento la sua voce al telefono, so che tutto è rimasto come è.. Sento che l’amore non muore mai.. una emozione t… - SalottiMirko : @Dana79479939 @danitsme @stanzaselvaggia Io non ho suggerito niente. Un docente medico universitario non dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una come S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività Fortune Italia