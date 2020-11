Un vaccino per conquistare l’Africa (Di lunedì 30 novembre 2020) In Africa si sta scrivendo un capitolo fondamentale della competizione tra le grandi potenze del globo sin dagli albori della pandemia di Covid19. Russia, Cina, Stati Uniti, Turchia, ma anche Francia e petromonarchie della penisola arabica; sono numerosi gli attori che stanno tentando di espandere la loro influenza nel continente attraverso la diplomazia sanitaria. Russia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 novembre 2020) In Africa si sta scrivendo un capitolo fondamentale della competizione tra le grandi potenze del globo sin dagli albori della pandemia di Covid19. Russia, Cina, Stati Uniti, Turchia, ma anche Francia e petromonarchie della penisola arabica; sono numerosi gli attori che stanno tentando di espandere la loro influenza nel continente attraverso la diplomazia sanitaria. Russia InsideOver.

RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - chetempochefa : 'Noi non distribuiremo questo vaccino per profitto, i nostri partner commerciali hanno acconsentito di distribuirli… - borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - betullawhite : RT @MyItaly3: @puresoulfree Per favore mi aiutate firmando o ritwittando la petizione - mirkosyl : RT @antieuropeistaa: Sappiate che la PFIZER renderà consultabili i dati della sperimentazione tra 4 anni e non potranno essere usati in tri… -