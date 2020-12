Un profumo per vivere l’estate tutto l’anno (Di lunedì 30 novembre 2020) Voglia di mare, di evasione, di un party in spiaggia, di stare all aria aperta e di godere della freschezza e della gioia della vita in vacanza. Tutto questo è racchiuso in un flacone dalla forma ad anfora che appartiene alla famiglia Versace. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Voglia di mare, di evasione, di un party in spiaggia, di stare all aria aperta e di godere della freschezza e della gioia della vita in vacanza. Tutto questo è racchiuso in un flacone dalla forma ad anfora che appartiene alla famiglia Versace.

BiagioAntonacci : Eccomi qui a cazzeggiare per ritrovare quel profumo di miscela che misto alla natura inebria.... con la mia “OSSA M… - pitupitum : @DolceVita1002 Il profumo della casa dei miei genitori, che non è la casa nella quale sono cresciuta, visto che si… - noemi22613523 : RT @BiasiErika: 'Il desiderio verso l'irraggiungibile passa per il cuore'?? Perché nonostante l'orgoglio e le incomprensioni il profumo di… - noemi22613523 : RT @commentacose: -Sanem quel profumo era NOSTRO e tu l'hai dato a un estraneo. Hai rovinato tutto. -Noi ci amiamo, noi supereremo tutto -N… - mafumi50 : @DolceVita1002 Il profumo del dopo barba del mio babbo, ancora mi pare di sentirlo per casa e quando sento qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : profumo per Come realizzare un profumo per cani in poche e semplici mosse Proiezioni di Borsa Il panettone “anti-stress” per lo smart Christmas di Gennaro Bottone

Chi dice che il panettone è una “tentazione” fine a se’ stessa, da consumare solo come dessert delle feste natalizie? Se ad un impasto a lievitazione naturale, fatto con lievito madre e burro italiano ...

Ma adesso tocca a noi

Oggi è il primo giorno di dicembre: le scene che abbiamo visto sabato sono compatibili con una pandemia? La risposta è facile, e l’abbiamo appresa a nostre spese l’estate scorsa: no, non possiamo perm ...

Chi dice che il panettone è una “tentazione” fine a se’ stessa, da consumare solo come dessert delle feste natalizie? Se ad un impasto a lievitazione naturale, fatto con lievito madre e burro italiano ...Oggi è il primo giorno di dicembre: le scene che abbiamo visto sabato sono compatibili con una pandemia? La risposta è facile, e l’abbiamo appresa a nostre spese l’estate scorsa: no, non possiamo perm ...