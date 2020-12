Un Posto al Sole | anticipazioni | guai in vista per Marina!

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nina Soldano è Marina Giordano in Unalinad Unal! Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) sono riusciti a portare a termine il loro piano ai danni di Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti): Men’kov è finito in bancarotta e non può più pagare lo yacht di extra lusso che i Cantieri hanno costruito per lui, anticipando enormi cifre di denaro. I due, disperati, telefonano a Lara, la portavoce del magnate russo, per chiedere spiegazioni. La ragazza si finge ignara e dispiaciuta per l’accaduto ma, appena conclusa la telefonata, festeggia insieme a Roberto la vittoria con momenti di intensa passione. Marina è disperata; oltre agli importanti investimenti fatti, deve tenere a bada gli operai dei cantieri che, non pagati, ...