Un italiano su tre ha approfittato del Black Friday per fare shopping (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Favoriti dalla riapertura dei negozi resa possibile dal cambio di colore di importanti regioni, sale al 33% la percentuale di italiani (1 su 3) che ha fatto shopping approfittando delle offerte del weekend del Black Friday. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti che evidenzia però che il 28% ha rinunciato quest'anno a fare acquisti nel Black Friday e nel Cyber Monday a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid. Gli italiani si sono tuttavia divisi con un 18% che ha fatto acquisti prevalentemente nei negozi tradizionali e un 15% che, invece, si è affidato alla spesa online. Se l'emergenza sanitaria ha avuto effetti dirompenti sulle possibilità di spesa di molte famiglie che negli anni scorsi avevano approfittato del weekend di sconti, un ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Favoriti dalla riapertura dei negozi resa possibile dal cambio di colore di importanti regioni, sale al 33% la percentuale di italiani (1 su 3) che ha fattoapprofittando delle offerte del weekend del. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti che evidenzia però che il 28% ha rinunciato quest'anno aacquisti nele nel Cyber Monday a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid. Gli italiani si sono tuttavia divisi con un 18% che ha fatto acquisti prevalentemente nei negozi tradizionali e un 15% che, invece, si è affidato alla spesa online. Se l'emergenza sanitaria ha avuto effetti dirompenti sulle possibilità di spesa di molte famiglie che negli anni scorsi avevano approfittato del weekend di sconti, un ...

trash_italiano : MA SONO LÌ DENTRO DA TRE ORE DAI #Amici20 - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il governo Conte ha stanziato tre miliardi di euro per #Alitalia. Fino ad oggi ci sa… - chetempochefa : 'Mimmo Lucano venne eletto sindaco di Riace per tre volte di seguito. Il suo “modello di accoglienza” era studiato… - Notiziedi_it : Un italiano su tre ha approfittato del Black Friday per fare shopping - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Un italiano su tre ha approfittato del Black Friday per fare shopping -

Ultime Notizie dalla rete : italiano tre HTTP/1.1 Server Too Busy