"Un cretino, si faccia chiarezza". Dopo i (nuovi) insulti alla Santelli, Rai e Annunziata si scusano in diretta con Morra e il centrodestra insorge (Di lunedì 30 novembre 2020) Nicola Morra torna su Rai 3, in occasione dell'ospitata a Mezz'ora in più. Qui il grillino che si era scagliato contro i calabresi rei di aver votato per Jole Santelli nonostante sapessero del tumore della governatrice, ha ribadito quanto già detto. Ma c'è di più perché oltre a questo scandalo se n'è aggiunto un altro: le scuse di Viale Mazzini. Il programma si è infatti aperto con una lettera della Rai letta da Lucia Annunziata: "La Rai si scusa con il senatore Morra per le modalità con cui è stata rinviata la sua partecipazione a Titolo V del 20 novembre, modalità dovuta alla concitazione di quelle ore". Un'uscita che non è piaciuta a Matteo Salvini che ha picchiato duro contro il presidente della Commissione Antimafia: "Dimmi te quanto possa essere cretino uno che ritiene che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Nicolatorna su Rai 3, in occasione dell'ospitata a Mezz'ora in più. Qui il grillino che si era scagliato contro i calabresi rei di aver votato per Jolenonostante sapessero del tumore della governatrice, ha ribadito quanto già detto. Ma c'è di più perché oltre a questo scandalo se n'è aggiunto un altro: le scuse di Viale Mazzini. Il programma si è infatti aperto con una lettera della Rai letta da Lucia: "La Rai si scusa con il senatoreper le modalità con cui è stata rinviata la sua partecipazione a Titolo V del 20 novembre, modalità dovutaconcitazione di quelle ore". Un'uscita che non è piaciuta a Matteo Salvini che ha picchiato duro contro il presidente della Commissione Antimafia: "Dimmi te quanto possa essereuno che ritiene che ...

