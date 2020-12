Ultimi sondaggi Tecnè | rimpasto governo necessario per 57 | 8% italiani

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 30 novembre 2020) Vaccinarsi contro il Covid? Meglio aspettare notizie più certe. Crescono gli “attendisti” ovvero coloro i quali preferiscono vedere se i vaccini in sperimentazione sono al cento per cento efficaci. E’ quanto emerge dagliper l’Agenzia Dire. Secondo l’indagine, neglisette giorni la percentuale di chi vuole attendere per capire se i vaccini sono sicuri è cresciuta dal 33,7% al 40,6%. Al contempo diminuisce la quota di chi vuole vaccinarsi appena la cura sarà pronta (dal 35,2% al 31,3%). In leggera flessione (dal 24,8% al 23,4%) la quota dei contrari al vaccino. Nonostante ciò, rimane alta (quasi al 90%) la percentuale di persone che ha fiducia nei vaccini obbligatori. Segui Termometro Politico su Google News: ...