Ultime Notizie Roma del 30-11-2020 ore 08 | 10

(Di lunedì 30 novembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio tasse rinviate ad aprile in parte saranno cancellate via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori qua per il provvedimento stanzia altri 8 miliardi di aiuti alle attività e ai lavoratori più difficoltà rinviata ad aprile le scadenze fiscali per imprese in difficoltà previsto un fondo per esonerare Alcune categorie Dal pagamento di imposte e contributi Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 20648 nuovi casi a fronte di 176934 tamponi effettuati 541 i decessi sabato i casi erano stati 26323 con 686 decessi e 225940 tamponi nei prossimi giorni Due piattaforme vaccinali anti-covid verranno sottoposteagli ospiti abilmente l’approvazione se riscontrate tutte le garanzie l’ho detto ...