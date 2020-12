Ue | Descalzi | ‘obiettivi ambiziosi su green | costruire road map e coordinarci’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Gli obiettivi dell’Ue con ilNew Deal “sono” e ora “va costruita unamap”. Per raggiungere questi obiettivi “bisogna rispettare l’ambiente ma anche la sostenibilità economica e industriale per continuare a garantire la competitività delle imprese”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudiointervenendo al webinar ‘IlNew Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’ organizzato da Eni e Chatham House. Per, quindi, “sarà fondamentale un coordinamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.