Ue | Amendola | “All’Italia 80 miliardi per il ‘green’ | superare i veti di Ungheria e Polonia”

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Nell’Unione europea “abbiamo fatto un accordo il 21 luglio, che mette al centro la visione sul green deal che esisteva già prima del CoVid, ci sono 1.800 miliardi da investire e Polonia e Ungheria pongono un veto perché non vogliono alcune condizionalità sullo Stato di diritto”. Ciò detto, “è un errore e una grave responsabilità bloccare questa ripresa europea, non è piu nelle condizioni della storia che stiamo vivendo”. Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei), lo dice intervenendo al talk online ‘Il Green New Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’, organizzato da Eni, Chatham House e in collaborazione con Istituto Affari Internazionali (IAI).