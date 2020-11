Tyson saluta Maradona | «Era uno dei miei eroi e un amico»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quello che si è appena concluso è stato decisamente un week end all’insegna di. Tutto il mondo dello sport, non solo quello del calcio, ha voluto tributare un saluto al Pibe De Oro. In tanti, da Messi a Barrichello, dagli All Blacks ahannotoper l’ultima volta. Il pugile, tornato ieri sul ring contro Jones Jr. a Los Angeles, aveva stretto amicizia con Diego «La mano di Dio,ci ha lasciato. Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati mondiali. Era uno deie un. Lo rispettavo tanto e ci mancherà». L'articolo ilNapolista.